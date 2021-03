KÖLN (dpa-AFX) - Vox gehört in der wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren erstmals zu den drei meistgesehenen Privatsendern. Im Schnitt 7,1 Prozent der Zuschauer in diesem Alter schalteten im Februar das Programm von Vox ein, wie die Mediengruppe RTL am Montag mitteilte. Damit haben die Kölner den Konkurrenten Sat.1 (6,8 Prozent) überholt. Vox-Geschäftsführer Sascha Schwingel sprach von einem "echten Meilenstein". Auf den ersten Plätzen lagen RTL (10,9 Prozent) und ProSieben (9,7 Prozent). Die Einschaltquote bei 14- bis 49-Jährigen ist für Private eine wichtige Währung, da Menschen aus dieser Zielgruppe als besonders empfänglich für Werbespots gelten./bok/DP/eas