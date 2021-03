Seit Montag wird der Lakestar SPAC I an der Frankfurter Börse gehandelt. Das erste IPO eines Börsenmantels seit nahezu zehn Jahren. Ausgabepreis 10 Euro.Seit Montag wird der Lakestar SPAC I an der Frankfurter Börse gehandelt. Das erste IPO eines Börsenmantels seit nahezu zehn Jahren. Ausgabepreis 10 Euro. Via Privatplazierung haben Investoren 275 Millionen eingesammelt. Initiator ist der Start-up-Investor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...