Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Markt für US-Schatzanweisungen und deutsche Bundesanleihen kam es am Donnerstag zu einem Ausverkauf, so die Experten von Union Investment.Ungeachtet marktfreundlicher Notenbankkommentare seien die Anleihenotierungen - Stichwort Inflation - weiter unter Druck geraten. Der hieraus resultierende Renditeanstieg habe am US-Staatsanleihemarkt bei den Zehnjahrespapieren bis auf 1,55 Prozent geführt. Am Donnerstag sei vor allem der mittlere Laufzeitbereich unter Druck geraten, sodass sich die US-Zinskurve im Wochenvergleich eher parallel nach oben verschoben habe denn steiler geworden sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...