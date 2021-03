In unserem heutigen Interview konnten wir unsere Fragen an Herrn Dr. Jens Gerhardt, Vorstandssprecher der HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8), stellen. Deutschlands größter Serienyachthersteller sitzt auf einem Rekord-Auftragsbestand von 153,6 Mio. Euro (plus 64% gegenüber Vorjahr). "Der Wunsch nach einem eigenen Schiff hat uns volle Orderbücher beschert, auch weil wir den Vertrieb inzwischen soweit digitalisiert haben, dass wir auch im Lockdown erfolgreich Boote verkaufen können", erläutert Dr. Gerhardt. Aktuell weist HanseYachts die beste Liquiditätssituation seit dem Börsengang im Jahr 2007 ...

