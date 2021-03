Mainz (ots) - Die sechsteilige Dramaserie "Unbroken" mit Aylin Tezel in der Hauptrolle ist die bisher erfolgreichste ZDFneo-Serie in der ZDFmediathek: Insgesamt zählt die Produktion, die am 23. und 24. Februar 2021 in ZDFneo lief, bereits knapp drei Millionen Sichtungen. Jede Einzelfolge verzeichnete im Schnitt mehr als 465.000 Sichtungen (Stand: 1. März 2021). In der linearen Ausstrahlung erreichten die sechs Folgen beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von bis zu 8,8 Prozent. Durchschnittlich erreichte "Unbroken" insgesamt 1,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 6,8 Prozent.ZDFneo-Senderchefin Nadine Bilke: "'Unbroken' hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was 'neoriginal' ist: Eine ambivalente, faszinierende Hauptfigur und ein vielschichtiger Plot mit Sogwirkung. Beste Serienunterhaltung online first in der Mediathek, nonlinear wie linear erfolgreich.""Unbroken" handelt von der Kommissarin Alex Enders (Aylin Tezel), die kurz nachdem sie in den Mutterschutz gegangen ist, gewaltsam entführt wird. Als sie wieder auftaucht, fehlt ihr jegliche Erinnerung an das, was geschehen sein muss: Laut ärztlichem Befund hat sie auf natürliche Weise ihr Baby zur Welt gebracht. Aber gesehen hat sie es nie, und sie weiß auch nicht, wo sich ihr Kind befindet - und ob es überhaupt lebt. Kurz vor dem mysteriösen Geschehen hat Alex Enders mit ihrer bevorstehenden Mutterrolle gehadert und sich insgeheim ihr Leben ohne Schwangerschaft zurückgewünscht, doch jetzt bestimmt nur ein Gedanke ihr Handeln - sie muss ihr Kind finden. Dabei verstrickt sie sich in ein Netz aus Lügen und setzt alles aufs Spiel: ihren Job, ihre Beziehung zu ihrem Mann Leif - und ihr eigenes Leben. In weiteren Rollen spielen Leslie Malton, Özgür Karadeniz, Sascha Nathan, Sebastian Zimmler und Karl Schaper.Alle Folgen von "Unbroken" sind seit 19. Februar 2021 bis 23. Februar 2022 in der ZDFmediathek abrufbar: https://unbroken.zdfneo.de.ZDFneo wiederholt die Staffel am Dienstag, 2. März 2021, ab 23.15 Uhr.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70 12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/unbrokenPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/unbroken/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4851108