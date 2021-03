Hamburg (ots) - 13 Panasonic Fernseher sind ab sofort in den Studios der Sendungen "MoinMoin", "Kino+" und "Game Talk" integriertPanasonic stellt dem mehrfach ausgezeichneten Web-TV-Sender Rocket Beans TV mehrere Fernseher zur Verfügung. Diese werden in den Sendungen "MoinMoin", "Kino+" und "Game Talk" eingesetzt und mit einem leuchtenden Schriftzug in Szene gesetzt. Jeweils sechs TX-55HZW984 und sechs TX-50HXW804 Fernseher sowie ein TX-65HXW944 schmücken nun die Studios.Bei der Sendung "Kino+" schauen die Moderatoren und ihre Gäste künftig Trailer auf dem großen TX-65HXW944, der brillante Bilder in echter Hollywood-Qualität liefert. Daneben wird exklusives Bildmaterial von aktuellen Kinohighlights im Hintergrund abgespielt. Bei "Game Talk" spielen die Fernseher ihre Gaming-Kompetenz aus: Neben Trailern und Ingame-Szenen werden die Geräte auch in Videospiel-Sessions eine prominente Rolle einnehmen. In der täglich ausgestrahlten Morning-Show "MoinMoin" werden die Fernseher zu verschiedenen Zwecken genutzt: Videomaterial und Trailer werden hier ebenso abgespielt wie Zusendungen aus der Community, visuelle Untermalung zu den aktuell besprochenen Themen und vieles mehr."Die Kooperation mit den Bohnen liegt für uns auf der Hand, da die Zuschauer von Rocket Beans TV allesamt Unterhaltung am Fernseher genau so sehr lieben wie wir", sagt Michael Langbehn, Head of PR / Media / Sponsoring Panasonic Deutschland. "Unsere TVs sind prädestiniert für die Hollywood Film- und Gaming-Inhalte, die in den Sendungen präsentiert werden."Die Zusammenarbeit folgt der im vergangenen Jahr gestartete Kooperation rund um die Sendung "cameralympics powered by LUMIX", die von den BudiBros konzipiert und durchgeführt wurde. Aktuell wird an der zweiten Ausgabe gearbeitet. Die erste Folge ist über YouTube abrufbar: https://youtu.be/U9x8NxXSe1c.Kino+:Hier erfährt der Filminteressierte alles, was er wissen muss - und sogar ein bisschen mehr. Die Filmnerds Daniel Schröckert und Etienne Gardé diskutieren mit fachmännischer Unterstützung von Steven Gätjen über aktuelle Blockbuster, Klassiker der Filmgeschichte und auch über persönliche Highlights aus der Trash-Film-Fabrik. Trailer und Ausschnitte bebildern dabei die angesprochenen Themen.Moderation: Daniel Schröckert, Etienne Gardé, Steven GätjenØ Views: 74.000Game Talk:In einer gemütlichen Runde plaudert die Gaming-Redaktion von Rocket Beans TV über News, Trailer und die zuletzt gespielten Games.Moderation: Gregor, Viet, Kiara, Michael Reinke, Fabian Käufer, Dennis R., IlyassØ Views: 33.500MoinMoin:Eine Morning Show, die durch die Hosts einen einzigartigen Charme verliehen bekommt. Anekdoten, Outdoor-Aktionen, Kleinkrieg mit Gazetten, Frühstück mit Explosionen oder Bewegungstipps mit Muskelmännern.Moderation: Florentin WIll, Etienne Gardé, Nils Bomhoff, Simon Kretschmer uvm.Ø Views: 21.000Weitere Panasonic Pressemitteilungen sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie unter www.panasonic.de/presse.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von innovativen Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic 528 Tochtergesellschaften und 72 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2020) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,9 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Über Rocket Beans TV:Die Rocket Beans Entertainment GmbH produziert mit über 100 Mitarbeiter*innen Bewegtbild für die eigene Plattform rocketbeans.tv und verschiedene Auftraggeber. Rocket Beans ist zugleich Sender, Plattform, Kreativschmiede, Produktionsfirma und Publisher. Spezialitäten sind dabei Live-Shows, Events und die Interaktion mit der Community.Unterhaltung rund ums Spielen in allen Facetten zeichnet die Inhalte aus. Videospiele sind für das Team rund um die "MTV Game One"-Macher Daniel Budiman, Simon Krätschmer, Nils Bomhoff und Etienne Gardé Kernkompetenz und erste Liebe. Pressekontakt:Michael LangbehnHead of PR / Media / SponsoringConsumer ElectronicsOffice Address: Winsbergring 15, D-22525 Hamburg (Germany)Phone: +49 (0) 40 85 49 2285Fax: +49 (0) 40 85 49 2153e-mail: Michael.Langbehn@eu.panasonic.com