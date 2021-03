Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein breit diversifizierter Mischfonds, den es mittlerweile in neun Anteilsklassen gibt. Die älteste Tranche wurde 1986 aufgelegt - heute ist der Fonds moderner denn je.Der Fonds (ISIN: AT0000859517) legt mindestens 25% des Vermögens in Aktien an. Der Investmentfonds investiert dabei auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Mit dem Fondsvolumen von etwa 3,3 Milliarden EUR zählt der Nachhaltigkeit Mix zu den größten einschlägigen Fonds.

