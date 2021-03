Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter VanEck kooperiert mit dem Online-Broker flatex, so VanEck in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Kunden von flatex können ab sofort ab einem bestimmten Mindesttransaktionsvolumen ohne Ausführungsgebühren in alle 26 ETFs von VanEck investieren. Die Aktion gilt sowohl für die Einmalanlage als auch bei der Nutzung eines Sparplans. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...