Der Kupferpreis ist im Februar um mehr als 15 Prozent angestiegen und hat den elften Monat in Serie zugelegt. Jetzt könnte es Zeit für eine kleine Pause sein, bevor die Rekordfahrt weitergeht. Das Allzeithoch ist nicht mehr allzu weit entfernt. die Rahmenbedingungen bleiben gut.

Kupfer mit längster Gewinnserie seit 1986

Am Freitag gab es einen ersten Stresstest bei Kupfer. Doch trotz des Tagesminus von rund 3,5 Prozent hat das rote Metall den Februar mit einem stattlichen Zugewinn von 15,5 Prozent beendet. Das ist das höchste Monatsplus seit November 2016. Gleichzeitig war das der elfte grüne Monat in Folge. Das ist die längste Gewinnstrecke bei Kupfer seit der Einführung des Future-Handels in London im Jahre 1986. Heute Morgen kann Kupfer die Freitagsverluste ein wenig wettmachen und notiert wieder über 9.100 US-Dollar je Tonne. Zum Allzeithoch bleibt die Notiz auf Schlagdistanz. Das stammt aus dem Jahre 2011 und liegt rund 1.000 US-Dollar höher.

Anleiherenditen stabilisieren sich

Die Freitagsverluste waren maßgeblich auf die Unsicherheiten in Folge der steigenden Anleiherenditen zurückzuführen. Der Risikoappetit war vielen Investoren kurzzeitig vergangen. Allerdings halten wir diese turbulente Phase vorerst für abgeschlossen. Die Bond-Renditen dürften sich auf dem aktuell höheren Niveau beruhigen. Am Freitag erreichte sie in den USA intraday 1,61 ...

