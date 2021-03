Die Daimler-Aktie hat BMW und Volkswagen den Rang abgelaufen. Die Aufspaltung wird neue Potenziale heben. Jefferies sieht noch weiteres Potenzial für die Aktie.Aus dem schweren Tanker Daimler wird mehr und mehr ein flexibles und agiles Schnellboot. Durch die Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte wird Daimler in Zukunft an Geschwindigkeit und Innovationskraft zulegen.Die Auto-Sparte von Daimler wird in Zukunft Mercedes-Benz heißen. Vorstand Ola Källenius will dadurch den Luxuscharakter stärker herausstellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...