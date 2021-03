Wien (www.fondscheck.de) - Die Elite der Hedgefondsmanager ist auch in Pandemie-Zeiten immun - zumindest, was ihre persönlichen Finanzen betrifft, so die Experten von "FONDS professionell".Die Topstars der Branche seien im Vorjahr sogar überaus erfolgreich gewesen, zeige eine aktuelle Übersicht.Die größte Gesundheitskrise der Menschheit seit mehr als 100 Jahren habe auch eine der massivsten Wirtschaftskrisen der Geschichte ausgelöst. Doch den besten Hedgefondsmanagern rund um den Globus treibe das - zumindest in finanzieller Hinsicht - kaum Sorgenfalten ins Gesicht, wie das Fachportal "Institutional Investor" berichte. Die Top-Ten der Branche hätten 2020 zusammen rund 20,1 Milliarden Dollar verdient - ein sattes Plus von 50,2 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. ...

