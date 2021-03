Wer baut das Apple-Auto? Die Spekulationen, dass es bald so weit sei, werden immer lauter. Zuletzt wechselte der für den Porsche Taycan verantwortliche Manager Manfred Harrer zu Apple, was zumindest dafür spricht, dass das Projekt weiter vorangetrieben wird. Im Gespräch sind viele Firmen: Foxconn, Hyundai, Kia et cetera. Magna Steyr, Tochter des kanadisch-österreichischen Autozulieferers Magna International, soll bereits Prototypen gebaut haben. Auch der E-SUV Fisker Ocean soll die Plattform von Magna nutzen. Magna ist einer der größten Profiteure der diversen E-Auto-Initiativen, egal, ob von Apple, Baidu, Sony, Fisker, Alibaba oder vielen anderen, die entwickeln können und stark bei Software sind, aber keine Fertigungskompetenz haben. Magna kündigte zudem im Dezember ein Joint Venture mit LG Electronics an. 450 Mio. $ sollen in die Fertigung von Elektroantrieben fließen. Die Voraussetzungen sind geschaffen, mit Premiumadressen wie Mercedes-Benz, BMW oder Porsche ist man ohnehin bereits im Geschäft.



