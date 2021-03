Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Vergangenen Donnerstag überwand der Dow Jones erstmalig die 32.000 Punkte-Marke. Lange konnte er sich aber nicht auf diesem Rekordniveau halten. Am Freitag musste er 1,5 Prozent abgeben. Bei den Einzelthemen geht es heute um TripAdvisor, Alibaba, Bilibili, Johnson & Johnson, Plug Power, PayPal, Fuelcell Energy, Tesla und Nio. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.