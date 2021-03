Die Wiener Börse hat sich am Montagnachmittag weiter sehr fest gezeigt. Der ATX hielt knapp vor 15 Uhr mit einem Plus von 1,76 Prozent bei 3.064,62 Punkten. Auch die europäischen Leitbörsen tendierten einheitlich höher. Für gute Börsenstimmung sorgte eine Entspannung am Anleihenmarkt.Die Inflationssorgen spielen heute keine Rolle kommentierte Analyst Christian Henke vom Online broker IG. Die Rendite ...

