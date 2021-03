Seit seiner schnellen Abschwächung im Spätsommer 2020 hat die Diskussion um das Ausmaß und die Schnelligkeit einer möglichen weiteren Abschwächung des US-Dollars bedeutend an Raum in den Finanzmedien gewonnen.Da diese Entwicklung die Weltreservewährung in einem ertragsunfreundlichen Zinsumfeld betrifft, wiegen mögliche Wechselkursverluste aus Sicht jener Länder, die keine eigenen US-Dollars schöpfen können - und das sind außer den USA alle anderen - umso schwerer.Daraus ergibt sich eine bedeutende Relevanz der Antwort auf die Frage nach der Richtung des US-Dollars gegen die jeweilige Inlandswährung.Ein Maß für die Einschätzung der relativen Stärke bzw. Schwäche des US-Dollars ist die Entwicklung des US-Dollar- Index, der in Chart 1 abgebildet ist.

