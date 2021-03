Wir sehen heute einen starken Rebound im asiatischen Handel. Fast alle Börsenplätze verzeichnen starke Kursgewinne, die sich auch am Terminmarkt widerspiegeln. Alle wichtigen Futures liegen kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse im Plus. Der DAX-Future kann sich um 0,64 % auf 13.872 Punkte verbessern, der S&P 500 Future steigt um 0,77 % auf 3.838 Punkte und der Nasdaq-Future liegt sogar 1,19 % im Plus bei 13.064 Punkten.Anzeige:Frankfurt ging am Freitag kein Risiko ein, sondern ging abgesichert ins Wochenende. Die Anleger folgten den positiven Tönen von der Wall Street nicht, sondern konzentrierten sich weiter darauf, die schwachen Titel abzuverkaufen. Erneut gehörte der DAX dabei zu den relativen Outperformern und gab nur -0,67 % auf 13.786,29 Punkte ab. Die Vorzüge von Volkswagen, die um 1,13 % auf 173,02 Euro stiegen, und die Aktien von Infineon Technologies, die sich um 1,84 % auf 36,00 Euro verbesserten, konnten die Verluste des DAX etwas abmildern. Die Verluste bei Titeln wie Beiersdorf (-3,15 %), die voraussichtlich den DAX verlassen werden, und bei der Deutschen Bank (-3,50 %) waren jedoch am Ende zu stark.

