Bayer hat mit den Zahlen zum vierten Quartal und dem Ausblick auf das bereits angebrochene Geschäftsjahr 2021 die Marktteilnehmer nicht überzeugen können. Zum Ende der letzten Handelswoche hat die Aktie daher ein dickes Minus hinnehmen müssen. Heute steht der Wert dagegen deutlich im Plus und macht Hoffnung auf einen Rebound.Nachdem Bayer am vergangenen Donnerstag in seine Bücher blicken ließ und dabei seine Anleger auf ganzer Linie enttäuscht hatte, setzte die Aktie bis Freitag um rund acht Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...