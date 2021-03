DJ Scout24 plant Formwechsel in Europäische Aktiengesellschaft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Internetplattformbetreiber Scout24 bereit den Formwechsel der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) vor. Mit dem Wechsel der Rechtsform will das Unternehmen seine Positionierung als zukunftsorientiertes europäisches Technologie-Unternehmen unterstreichen. Die Aktionäre sollen die Maßnahme bei der nächsten Hauptversammlung entscheiden, die voraussichtlich am 8. Juli stattfinden wird, wie die Scout24 AG mitteilte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2021 09:45 ET (14:45 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.