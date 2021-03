DGAP-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis

pferdewetten.de AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2020 der pferdewetten.de AG oberhalb der Prognose



01.03.2021 / 16:15 CET/CEST

Vorläufiges Jahresergebnis 2020 der pferdewetten.de AG oberhalb der Prognose Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) gibt bekannt, dass sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 ein höherer als bislang prognostizierter Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) abzeichnet. Entgegen der bisherigen Prognose in der Bandbreite von 1,0 bis 2,0 Mio. Euro geht der Vorstand heute von einem EBIT in der Bandbreite von 2,1 bis 2,5 Mio. Euro für 2020 aus. Die im Schlussquartal des Jahres 2020 sehr guten Geschäftsverläufe in den beiden Unternehmensbereichen Pferdewette und Sportwette führten zu diesem Ergebnisanstieg.



Der Jahresabschluss 2020 mit den testierten Ergebnissen wird am 30.03.2021 veröffentlicht. Düsseldorf, den 01.03.2021 Pierre Hofer

