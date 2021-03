An den internationalen Aktienmärkten ist es in der Vorwoche zu teils kräftigen Kursverlusten gekommen. Im Fokus der Anleger standen insbesondere hoch bewertete Technologie-Aktien, darunter Amazon, Tesla oder auch Nvidia, die allesamt Federn lassen mussten. Zuvor waren am US-Rentenmarkt die Renditen für 10-jährige Anleihen stark gestiegen. Der Anstieg verbunden mit Preissteigerungen bei Rohstoffen wie Kupfer schürte unter den Investoren die Sorge, dass die US-Notenbank Fed ihre ultralockere Geldpolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...