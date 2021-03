Der Wettlauf von Impfungen gegen Neuinfektionen ist in vollem Gange. Erste vorsichtige Öffnungen des Lockdown sorgen seit Tagen für steigende Lust aufs Reisen. Die Buchungszahlen für die Sommermonate schnellen empor, und der Chef des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI schürt die Hoffnungen noch. Die TUI-Aktie klettert am Montag weiter. Die Vorbereitungen für Sommerurlaub unter Corona-Bedingungen sind nach Einschätzung des Tourismuskonzerns TUI auf einem guten Weg. "Reisen in Europa wird im Sommer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...