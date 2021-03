Es war keine leichte Woche für die Goldanleger. Nachdem es am Montag noch so aussah, als wollte sich Gold, Silber und Minen nach oben absetzen, ließ der Konter der Bären nicht lange auf sich warten. Den Rest der Woche stand der Goldpreis unter Druck und das Edelmetall fiel auf ein neues zyklisches Tief. Silber konnte sich zwar bis zum Freitag besser behaupten, geriet aber dann auch unter Druck und tauchte bis auf 26 Dollar ab. Konnte aber dann bereits am Freitag wieder etwas Boden gutmachen.Während ...

