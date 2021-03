Der Wasserstoffsektor ist wohl der Sektor, der von der letzten kleinen Korrekturphase des Marktes am stärksten betroffen ist. Auch wenn sich die meisten Titel wie Ballard Power (ISIN: CA0585861085) und Plug Power (ISIN: US72919P2020) am Freitag mit hohen einstelligen Prozentzahlen wieder erholen konnten, steht der ganze Sektor zuletzt stark unter Druck. Da eine Erhöhung der Leitzinsen und eine steigende Rendite der amerikanischen Staatsanleihen primär den Technologiesektor unter Druck setzt, ist die Korrektur nicht verwunderlich. Der ETF Global Clean Energy (ISIN: IE00B1XNHC34) der vorwiegend im Sektor der sauberen Energie investiert ist und auch Anteile beider Unternehmen vereint, ist innerhalb dieser Woche um ganze 21,05 % gesunken. Hinzuzufügen bleibt das beide Unternehmen eine unfassbare Kursrallye im letzten Jahr hinter sich haben. Während Ballard Power über 200 % gestiegen ist, kommt Plug Power sogar auf ein Kursplus von über 810 %. Auch wenn die vermeintlich rosigen Zukunftsaussichten schon in der Marktkapitalisierung eingepreist sind, bleibt der Sektor im stetigen Wandel. Die Technik kann nur den entscheidenden und erhofften Unterschied in der Zukunft bringen, wenn die Produktionskosten drastisch gesenkt werden können. Doch beide Unternehmen haben an strategisch guten Punkten (zu hohen Kursen) Kapitalerhöhungen durchgeführt. Das neue Kapital soll vor allem das Wachstum der Sparte ankurbeln und die kapitalintensive Produktion revolutionieren. Profiteure von sinkenden Wasserstoffpreisen könnten vor allem Hersteller in der Automobilbranche sein.

