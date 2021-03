EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation

Cloud-Gaming - Tiekom setzt auf Gaming-Plattform von ALSO



01.03.2021 / 17:16



Emmen, Schweiz, 01. März 2021 PRESSEMITTEILUNG Cloud-Gaming

Tiekom setzt auf Gaming-Plattform von ALSO

- Spanische Tiekom nutzt Cloud-Gaming-Technologie, um Abonnenten interaktive Unterhaltung zu bieten - Videospiele können von jedem Gerät mit Internetverbindung ohne Downloads und in Echtzeit aufgerufen werden

Tiekom, Anbieter von Kommunikations- und Content-Services, hat mit LudiumLab, Experte für die Entwicklung von Technologien für interaktive Streaming-Dienste und ALSO-Technologiepartner, sowie einem weiteren Partner eine Vereinbarung über den ersten integrierten Cloud-Gaming-Service für Tiekom-Nutzer in Spanien unterzeichnet. Sie eröffnet Tiekom-Kunden Zugang zu den neuesten Trends in der Welt der Videospiele und interaktiver Unterhaltung, mit einem Portfolio von mehr als 100 Videospielen in der Cloud. Jan Bogdanovich, SVP Consumptional Business von ALSO, erklärt: "Cloud-Gaming ist seit Jahren auf unserem Radar als einer der interessantesten und wachstumsstärksten Märkte. Es gibt bereits mehr als 200 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt, die verschiedene Videospiel-Dienste in der Cloud nutzen. Die Cloud-Gaming-Branche wird derzeit auf 1 Milliarde Dollar geschätzt und soll bis 2025 8 Milliarden erreichen. Die verstärkte Nachfrage nach Unterhaltungsmöglichkeiten im vergangenen Jahr hat der Branche einen weiteren Schub gegeben." Juan José Martín, CEO von Ludium Lab, ergänzt: "Nach Meinung von Experten wird Cloud Gaming den Konsum von Videospielen, wie wir ihn heute kennen, grundlegend verändern. Bei Ludium Lab entwickeln wir seit mehr als acht Jahren unsere eigene, interaktive Streaming-Technologie, was uns ein hohes Maß an Wissen über dieses Modell und unsere eigene Gaming-Plattform in der Cloud verschafft hat. Wir freuen uns, dass wir für das Cloud-Gaming-Angebot von Tiekom die beste Technologie auf dem Markt zur Verfügung stellen können." Der Cloud-Gaming-Service, der nun allen Kunden des Betreibers zur Verfügung steht, hat eine anfängliche 45-tägige kostenlose Testphase mit einem reduzierten Katalog von 40 Videospielen. Ab dann hat der Nutzer für 9,90 Euro pro Monat Zugriff auf den kompletten Katalog und kann von jedem Gerät mit Internetanschluss und in Echtzeit spielen. Alles läuft komplett in der Cloud wodurch die Einstiegshürde, auf eine Konsole oder einen Computer angewiesen zu sein, entfällt. Durch die Integration in das digitale Endgerät, mit dem der Kunde ohnehin vertraut ist, wird interaktive Unterhaltung noch leichter zugänglich gemacht.

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 24 Ländern Europas sowie in insgesamt 90 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem bietet rund 110 000 Resellern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340 Produkt-Kategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Der Bereich Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der beratungsfokussierte Bereich Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Weitere Informationen unter: https://also.com. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland.



Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com . Ludium Lab ist ein in Barcelona ansässiges Technologieunternehmen, das 2012 aus einer Ausgründung der Universitat Politècnica de Catalunya hervorging, bei der eine Gruppe von Forschern begann, eine neue Cloud-Streaming-Technologie zu entwickeln. Das Team arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt daran, interaktives Streaming zu verbessern und dieses mit höchster Qualität und zu geringen Kosten zu realisieren. Ludium Lab bietet Dienstleistungen für andere Unternehmen (B2B) und hat seine eigene Cloud-Gaming-Plattform "Sora Stream". Seit 2019 ist ALSO Technologiepartner von Ludium Lab. Mehr unter: https://ludiumlab.com/

