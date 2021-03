Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Sarkozy-UrteilDie Verurteilung Nicolas Sarkozys ist nicht nur das Ende eines spektakulären Korruptionsprozesses, es ist das endgültige Aus aller politischen Ambitionen eines Mannes, der auch nach seiner Abwahl in der französischen Politik eifrig mitgemischt hat.Dennoch: Ganz wird Sarkozy auch jetzt nicht aus der französischen Politik verschwinden. Die Vertrauten des begnadeten Strippenziehers sitzen längst an zentralen Stellen in der aktuellen Regierung in Paris. Auch wenn der Politprofi nach dem Urteil nun nicht mehr in der ersten Reihe Platz nehmen wird, seine Leute werden dafür sorgen, dass der konservative Geist Sarkozys weiter die französische Politik durchweht.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4851729