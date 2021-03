Bonn (ots) - Der Frühling kommt, die Menschen zieht es raus aus dem Lockdown. An Ideen für Lockerungen mangelt es nicht, ebenso wenig an Warnungen vor einem vorschnellen "Öffnungsrausch". Mit den Impfungen geht es nicht zügig voran, die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder - und wie gefährlich die neuen Mutationen des Virus sind, ist noch gar nicht absehbar.Wo stehen wir nach einem Jahr Kampf gegen die Pandemie? Welche Konzepte sind jetzt richtig? Sind wir zu ungeduldig?Alexander Kähler diskutiert mit:Lisa Federle, Ärztin in TübingenGeorg Streiter, PolitikberaterProf. Thomas Lehr, Pharmazeut und Entwickler des "Covid19-Simulators"Alexander Kissler, NZZPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4851726