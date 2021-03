PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Danone von 47 auf 52 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zu einer Zeit, in der die meisten Konkurrenten ihre Margenerwartungen zurücksetzten, um in Umsatzwachstum zu investieren, erwarte der Nahrungsmittelkonzern weiterhin eine auf 15 Prozent steigende Marge im Jahr 2022 gegenüber 2020, schrieb Analyst David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er tue sich schwer damit, für 2022 ein Margenniveau von mehr als 14,4 Prozent zu sehen./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021



ISIN: FR0000120644

