FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GALWAY METALS INC. 2L4 CA3645852086
AB/FROM ONWARDS 01.03.2021 17:30 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GALWAY METALS INC. 2L4 CA3645852086
AB/FROM ONWARDS 01.03.2021 17:30 CET
GALWAY METALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de