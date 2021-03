Apple hat in den USA einen neuen Meilenstein zu feiern. Während das Land noch immer mit hohen Corona-Infektionszahlen zu kämpfen hat und sich viele Bundestaaten noch immer im Lockdown befinden, sind seit heute alle Apple-Stores wieder geöffnet. Die Aktie des Tech-Giganten feiert das mit einem Plus von rund vier Prozent.Alle 270 Apple Stores in den USA sind seit heute geöffnet. Es ist das erste Mal, dass alle US-Läden geöffnet sind, seit Apple als Reaktion auf die Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr ...

