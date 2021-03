DJ XETRA-SCHLUSS/DAX über 14.000 - Markt setzt auf Lockerung

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Aufwärts ging es am Montag am deutschen Aktienmarkt. Der DAX stieg um 1,6 Prozent auf 14.013 Punkte. Besonders gefragt waren die so genannten Reopening-Gewinner, also die Profiteure einer Wiedereröffnung der Wirtschaft. Dabei habe die Zulassung des Impfstoffs von Johnson & Johnson in den USA die Stimmung gestützt. Zudem mehrten sich in Deutschland die Stimmen, die angesichts sinkender Todeszahlen zumindest eine Lockerung des Lockdown fordern. Positiv aufgenommen wurden auch die sinkenden Renditen, die Europäische Zentralbank will an der lockeren Geldpolitik festhalten. Und die Stimmung unter den Einkaufsmanagern der deutschen Industrie hat sich im Februar noch besser entwickelt als erwartet, der entsprechende Index liegt mit gut 60 nun weit über der Expansionsschwelle.

Die Aussicht auf ein Ende des Lockdown führte zu einer Fortsetzung der Rally bei allen reisenahen Aktien. Im DAX gewannen MTU als Spitzenreiter gut 6 Prozent. Im MDAX zogen Airbus um gut 5 Prozent an und Lufthansa um 3 Prozent.

Deutsche Euroshop stiegen um 4,7 Prozent und Aroundtown um 3,6 Prozent. "Das sind die klaren Gewinner eines Endes des Lockdown aus dem Immobilienbereich", so ein Händler. Zwar litten viele Gewerbeimmobilienkonzerne vermutlich länger unter dem strukturellen Trend zum Homeoffice. "Bei Aroundtown geht es aber um die Hotel-Beteiligungen und bei Deutsche Euroshop um die Wiedereröffnung des Handels", so der Marktteilnehmer. Damit seien die beiden die größten Reopening-Gewinner in der Immobilienbranche.

Im DAX gaben Conti um 0,4 Prozent nach auf 118,40 Euro. "Zum einen sind die Autotitel derzeit eher außen vor", so ein Händler. "Zum anderen drückt aber auch eine vorsichtige Einschätzung der UBS auf den Kurs", sagte er. Das Haus habe das Kursziel von 105 Euro mit der Einschätzung neutral bekräftigt.

Index-Fantasie treibt Siemens Energy und Hellofresh

Hellofresh stiegen um 3,6 Prozent und Siemens Energy um 1,1 Prozent. "Damit profitieren sie von der Spekulation, dass sie den Aufstieg in den DAX geschafft haben", so ein Marktteilnehmer. Eine Unsicherheit bestehe noch darin, ob die Börse als Index-Betreiber das neue Profitabilitätskriterium als erfüllt ansehe. Die Börse äußert sich voraussichtlich am Mittwoch nach Börsenschluss zu den Auf- und Absteigern in der DAX-Familie. Vollzogen werden die Wechsel zu den Schlusskursen am 19. März. Sollten Siemens Energy und Hellofresh aufsteigen, dürften sie im DAX Beiersdorf und Heidelcement verdrängen.

Infineon gaben dagegen um 0,7 Prozent nach, obwohl sie voraussichtlich in den Euro-Stoxx-50 aufgenommen werden, den wichtigsten Index der Eurozone. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Kurs im frühen Geschäft auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahren gestiegen war. "Damit dürfte die Aufnahme in den Euro-Stoxx-50 erst einmal eingepreist sein", so ein Marktteilnehmer. Bei einem Aufstieg würden Infineon zum Schlusskurs am 19. März die Aktien von Nokia aus dem Euro-Stoxx-50 drängen.

Kräftiger Margenanstieg treibt Global Fashion Group

Aktien von Global Fashion Group bauten ihre Gewinne auf gut 15 Prozent aus. Der Modehändler konnte den Verlust im vierten Quartal deutlich verringern. Dazu beigetragen hat ein kräftiger Anstieg der Marge. Sie kletterte auf 44,0 Prozent nach 40,4 Prozent im Vorjahresquartal.

Die Aktie von Hypoport verlor 3,3 Prozent. Der Gewinn lag im erwarteten Rahmen, die Umsätze verfehlten jedoch die eigene Prognose deutlich. Als Grund für die verringerte Wachstumsdynamik führte Hypoport Effekte aus den verhängten Kontaktsperren wegen Corona sowie eine schwächere Gewinnung von Neukunden im Segment Versicherungsplattform an.

Die Aktie von Evotec legte um 2,1 Prozent zu, nachdem das Unternehmen und Chinook Therapeutics eine strategische Zusammenarbeit zur Erforschung und Entwicklung neuartiger präzisionsmedizinischer Therapien für Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen bekannt gegeben hatten. Freundlich wurden die Geschäftszahlen 2020 von Baywa (plus 4,1 Prozent) aufgenommen. Der Agrar- und Baustoffhändler habe Margenstärke gezeigt und den Gewinn deutlich stärker als den Umsatz gesteigert.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.012,82 +1,64% +2,14% DAX-Future 14.016,00 +1,87% +2,62% XDAX 14.021,62 +1,60% +2,58% MDAX 31.900,95 +2,01% +3,59% TecDAX 3.377,56 +0,93% +5,13% SDAX 15.445,91 +2,22% +4,61% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,60 71 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 27 3 0 3.158,4 69,6 104,1 MDAX 55 5 0 995,6 41,8 66,4 TecDAX 25 5 0 935,2 33,6 56,2 SDAX 59 8 3 218,1 10,5 13,5 ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2021 11:49 ET (16:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.