Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Südkorea waren die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.706,62 +1,93% +4,33% Stoxx50 3.181,15 +1,81% +2,34% DAX 14.012,82 +1,64% +2,14% FTSE 6.588,53 +1,62% +0,35% CAC 5.792,79 +1,57% +4,35% DJIA 31.578,48 +2,09% +3,18% S&P-500 3.899,72 +2,32% +3,82% Nasdaq-Comp. 13.523,50 +2,51% +4,93% Nasdaq-100 13.216,90 +2,38% +2,55% Nikkei-225 29.663,50 +2,41% +8,09% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,67 +78

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,35 61,50 -0,2% -0,15 +26,0% Brent/ICE 64,59 64,42 +0,3% 0,17 +24,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.728,86 1.733,46 -0,3% -4,60 -8,9% Silber (Spot) 26,76 26,68 +0,3% +0,08 +1,4% Platin (Spot) 1.197,50 1.188,55 +0,8% +8,95 +11,9% Kupfer-Future 4,12 4,09 +0,6% +0,02 +17,1%

Die Aussicht auf eine Erholung der Konjunktur befeuert die Nachfrage nach Industriemetallen wie Kupfer und Platin. Die Ölpreise zeigen sich uneinheitlich zu. Sie werden gestützt von der Erwartung, dass vorerst kein iranisches Öl auf dem Markt kommen wird, nachdem Teheran im Atomstreit das jüngste Verhandlungsangebot der USA und der EU abgelehnt hat. Ansonsten warteten die Akteure auf das Treffen der Opec+ in dieser Woche und mögliche Aussagen bezüglich einer Verknappung des Angebots, heißt es aus dem Handel.

FINANZMARKT USA

Fallende Anleiherenditen verhelfen der Wall Street zu einer kräftigen Erholung. Gesucht sind besonders die zuletzt gebeutelten Technologiewerte. Ihr Subindex im S&P-500 legt um 3,8 Prozent zu. Rückenwind kommt aber auch aus der Politik. Das US-Repräsentantenhaus hat in der Nacht zum Samstag dem 1,9 Billionen Dollar schweren Corona-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden zugestimmt. Nun muss das Paket noch vom US-Senat gebilligt werden. Positiv werden auch die Fortschritte bei den Corona-Impfkampagnen und das Zurückfahren der wegen der Pandemie verhängten Einschränkungen in zahlreichen Ländern aufgenommen. Die US-Konjunkturdaten liefern ein gemischtes Bild. Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im Februar laut dem Einkaufsmanagerindex vom Institute for Supply Management (ISM) beschleunigt, doch der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex hat sich im Februar im Vergleich zum Vormonat etwas abgeschwächt. Die US-Bauausgaben lagen im Januar dagegen deutlich über der Prognose. Bei den Einzelwerten gewinnen Johnson & Johnson 1,0 Prozent, nachdem die US-Gesundheitsbehörde den Covid-19-Impfstoff des Pharmaherstellers zugelassen hat. Bei Herbalife (-0,1%) steht das Board vor dem Umbau. Auch bei Exxon Mobil (+5,6%), gibt es Veränderungen im Board, das um zwei Mitglieder ergänzt wird. Hier hatten zuletzt aktivistische Investoren Druck gemacht. Gut kommen derweil die am Wochenende vorgelegten Zahlen von Berkshire Hathaway an. Die B-Aktie verbessert sich um 2,9 Prozent.

Am Anleihemarkt legen die Renditen aktuell zwar leicht zu auf 1,43 Prozent, doch liegt die Rendite zehnjähriger US-Titel deutlich niedriger als in der vergangenen Woche. Am Freitag hatte sie laut Factset in der Spitze bei 1,56 Prozent notiert.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Hoffnungen auf ein Ende der Lockdowns und eine Erholung der Konjunktur haben den europäischen Aktienmärkten am Montag zu kräftigen Kursgewinnen verholfen. "Gefragt sind die so genannten Reopening-Gewinner", also die Profiteure einer Wiedereröffnung der Wirtschaft, so ein Händler. Aber auch an den Anleihemärkten kauften Investoren wieder, nachdem es deutliche Signale aus der Europäischen Zentralbank gegeben hatte, dass die ultralockere Geldpolitik noch lange fortgesetzt werde. "Das Zinsgespenst zieht sich etwas zurück", so Jochen Stanzl von CMC Markets. Dazu waren die Revisionen der Einkaufsmanagerindizes (PMIs) in Europa für die Industrie im Februar nahezu überall positive ausgefallen. Der Stoxx-Branchenindex der Reise- und Freizeit-Aktien stieg um 3,2 Prozent. IAG stiegen um 7 Prozent und Tui um 5,5 Prozent. Im DAX waren MTU nach einem Anstieg um gut 6 Prozent Spitzenreiter, und in Paris zogen Airbus um 5 Prozent an. Alle Stoxx-Branchenindizes notierten mehr oder weniger deutlich im Plus. Das Schlusslicht bildeten die Versorger gemeinsam mit den Banken mit einem Plus von je 1,0 Prozent in ihren Stoxx-Branchenindizes. Positiv wurden bei PostNL (+3,7%) die endgültigen Geschäftszahlen mit dem neuen Ausblick aufgenommen. Logitech (+1,6%) hat noch stärker als erhofft von der Coronakrise und der damit verbundenen Ausstattung von Homeoffices profitiert. Global Fashion Group (+15%) konnte den Verlust im vierten Quartal deutlich verringern. Bei Hypoport (-3,3%) lag der Gewinn im erwarteten Rahmen, die Umsätze verfehlten jedoch die eigene Prognose deutlich. Kräftig aufwärts ging es mit den Aktien der auf Eigenheime spezialisierten britischen Bauunternehmen. Persimmon stiegen um 5,4 Prozent, Taylor Wimpey um 5,7 Prozent und Barratt Development 5,1 Prozent. Die Regierung will laut übereinstimmenden Berichten den Hausbesitz im Lande ankurbeln.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:42h Fr, 17:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,2056 -0,17% 1,2087 1,2104 -1,3% EUR/JPY 128,62 -0,01% 128,84 129,11 +2,0% EUR/CHF 1,1016 +0,49% 1,0981 1,0995 +1,9% EUR/GBP 0,8646 -0,17% 0,8647 0,8669 -3,2% USD/JPY 106,68 +0,12% 106,56 106,66 +3,3% GBP/USD 1,3943 +0,03% 1,3987 1,3957 +2,0% USD/CNH (Offshore) 6,4687 -0,15% 6,4688 6,4838 -0,5% Bitcoin BTC/USD 48.894,00 +7,98% 46.053,75 51.069,25 +68,3%

Der Dollar zeigt sich nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer gut behauptet; der Dollar-Index steigt um 0,1 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Deutliche bis kräftige Gewinne haben die Börsen in Ostasien und Australien am Montag verzeichnet. Nach den Verlusten in der vergangenen Woche sei nun eine Gegenbewegung zu beobachten, sagten Teilnehmer, die in erster Linie auf die sinkenden Anleiherenditen verwiesen. Daneben blickten die Anleger weiter auf die Entwicklungen in der Corona-Krise. Die allmähliche Aufhebung von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stützte ebenso wie das Voranschreiten der Impfkampagnen. Zu den Favoriten in Tokio gehörten Aktien aus den Branchen Elektronik- und Informationstechnologie, die am Freitag besonders stark unter Druck gestanden hatten. Advantest kletterten um 4,2 Prozent und Olympus um 2,9 Prozent. Softbank (+5,5%) hat im Streit mit Wework-Mitbegründer Adam Neumann und einem Ausschuss des Boards beim Büroflächenvermieter einen 1,6 Milliarden US-Dollar teuren Vergleich geschlossen. Quer durch die Börsen waren besonders Technologiewerte gesucht, die jüngsten Hauptverlierer. Dies zeigte sich am Trend der chinesischen Festlandsbörsen mit einem Plus beim Schanghai Composite von 1,2 Prozent versus einem Aufschlag von 2,8 Prozent im technologieschweren Chi Next.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Schürfeld tritt Surteco-Pool bei und kündigt Übernahmeangebot an

Die Schürfeld-Gruppe ist dem Aktionärspool der Surteco Group SE beigetreten und hat den restlichen Aktionären des Herstellers von Oberflächenmaterialien ein Übernahmeangebot gemacht. Für die Aktien will PKG Schürfeld GmbH den gesetzlichen Mindestpreis zahlen, machte zu dessen Höhe aber zunächst keine Angaben. Die Konditionen der Offerte werden noch festgelegt.

Scout24 plant Formwechsel in Europäische Aktiengesellschaft

Der Internetplattformbetreiber Scout24 bereit den Formwechsel der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) vor. Mit dem Wechsel der Rechtsform will das Unternehmen seine Positionierung als zukunftsorientiertes europäisches Technologie-Unternehmen unterstreichen. Die Aktionäre sollen die Maßnahme bei der nächsten Hauptversammlung entscheiden, die voraussichtlich am 8. Juli stattfinden wird, wie die Scout24 AG mitteilte.

Facebook startet Nachrichtenangebot im Mai auch in Deutschland

Nach der Einführung in Großbritannien startet Facebook nun auch mit seinem Nachrichtenangebot in Deutschland. "Facebook News" werde ab Mai in der Bundesrepublik angeboten, teilte das US-Unternehmen mit. Facebook verbreitet dann Nachrichteninhalte einer ganzen Reihe von Medienhäusern und bezahlt auch dafür. In den USA gibt es "Facebook News" bereits seit Ende 2019. Facebook schloss nach eigenen Angaben Verträge etwa mit Spiegel Online, der FAZ, der Funke Mediengruppe und einer Reihe von Lokalzeitungen, Sportmedien und Modezeitschriften.

Vattenfall macht Biström zur neuen Wind-Chefin

