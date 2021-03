DJ Altmaier erwägt weitere Corona-Hilfen auch nach Öffnungen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat notleidenden Unternehmen auch für die Zeit nach möglichen Lockerungen weitere Corona-Hilfen in Aussicht gestellt. Das Ziel sei, "dass die Wirtschaftshilfen optimiert werden, selbst dann, wenn es wieder Öffnungen gibt", sagte Altmaier beim Jahreskongress des Mittelstandsverbands BVMW. Denn auch dann werde es länger dauern, "bis alle wieder 100 Prozent der Umsätze machen".

Mit Blick auf den Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch erklärte der CDU-Politiker, dass noch im März weitere Öffnungen möglich seien. Ein entsprechendes Papier mit Forderungen der Wirtschaftsverbände und der Länder sei am Morgen den 16 Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Verfügung gestellt worden. "Ich hoffe sehr, dass es in die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz einfließen wird", sagte Altmaier. "Ich werde mich jedenfalls dafür stark machen."

In dem Papier fordert der Wirtschaftsminister in Einzelfällen auch Öffnungen oberhalb einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Ziel müsse auch sein, dass "wir uns stärker vor Ort die Umstände anschauen", so Altmaier.

March 01, 2021

