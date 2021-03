Huawei will angeblich noch in diesem Jahr Elektroautos unter eigenem Namen auf den Markt bringen. Die US-Sanktionen sollen den Hersteller zu diesem Schritt gezwungen haben. Vier unterschiedliche Quellen sollen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt haben, dass der chinesische Telekommunikationsriese Huawei noch in diesem Jahr einige Elektroautos auf den Markt bringen wird. Dazu sollen Fabriken des staatlichen Automobilkonzerns Changan genutzt werden. Massentaugliche Huawei-Stromer noch in diesem Jahr? Auch mit anderen Autobauern soll Huawei über die ...

