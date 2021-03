Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX kämpft sich mit einem korrektiven Anstieg erneut an das fehlende Allzeithoch heran. Auch diesmal werden sich die Mühen kaum auszahlen; der DAX befindet sich nun schon zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen in derselben Musterkonstellation. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich vermutlich am Ende der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...