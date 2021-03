Zum Wochenanfang haben sich die deutschen Aktien wieder gefangen und konnten mit einem soliden Gewinn aus dem Handel gehen. Der DAX schaffte ein Plus von 227 Punkten bzw. 1,64 % auf 14.013 Punkte. In New York liegt der Dow Jones Industrial derzeit 639 Punkte bzw. 2,06 % im Plus bei 31.570 Punkten.Vor dem Treffen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer am Mittwoch keimt die Hoffnung auf eine Lockerung wieder auf. Profitieren können davon vor allem die Aktien, die bislang besonders unter den Restriktionen gelitten haben.Zu diesen Werten zählt insbesondere TUI (DE000TUAG000). Nachdem die Aktie heute 5,49 % auf 5,25 zulegen konnte, scheint ein Anstieg bis zu seinem nächsten statischen Widerstand bei 5,65 Euro nur eine Frage der Zeit. Sollte diese genommen werden, ist mit einem schnellen Anstieg in Richtung 6,55 Euro zu rechnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...