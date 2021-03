DJ INDEXÄNDERUNG/Stoxx: Infineon werden in Euro-Stoxx-50 aufgenommen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Infineon werden in den Euro-Stoxx-50 aufgenommen und ersetzen dort die Titel von Nokia. Dies teilte der Index-Betreiber Stoxx mit. Damit steigen die Aktien des deutschen Halbleiterunternehmens in den wichtigsten Blue-Chip-Index der Eurozone auf. De Änderung finde im Zuge eines Fast-Entry statt, hieß es weiter. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. März in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + EURO-STOXX-50 - NEUAUFNAHME - Infineon + EURO-STOXX-50 - HERAUSNAHME - Nokia ===

