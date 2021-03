Schon im ersten Teil über die Wasserstoffunternehmen, die vor allem im Automobilsektor aktiv sind, wurde Nikola Corp. (ISIN: US6541101050) sowie die Brennstoffzellenhersteller Ballard Power (ISIN: CA0585861085), Plug Power (ISIN: US72919P2020) und der Produzent Nel ASA (ISIN: NO0010081235) thematisiert. Im 2. Teil soll es nun um einen baldigen Börsenneuling und eine Alternative zum Wasserstoffhype gehen.Hyzon- MotorsDas US-amerikanische Unternehmen möchte noch im 2. Quartal 2021 per SPAC an die NASDAQ gehen. Der Fusionsvertrag mit der Decarbonization Plus Acquisition Corporation (ISIN: US2427972078) ist bereits unterzeichnet und soll dem Unternehmen Bruttoerlöse in Höhe von 626 Millionen US-Dollar in bar einbringen. Das Kapital soll primär für die ambitionierte Wachstumsstrategie und den Ausbau des Technologievorsprungs genutzt werden. Ziel des Unternehmens ist es, den Schwerlasttransportverkehr emissionsfrei zu gestalten. CEO Craig Knight sprach das Ziel aus, den bekannten Dieseltruck in 2 Jahren vom Markt verdrängen zu wollen. Auch wenn das Unternehmen bis jetzt noch keine Fahrzeuge ausgeliefert hat, hat das Unternehmen ein prall gefülltes Orderbuch vorzuweisen. Laut eigenen Angaben habe das Unternehmen Aufträge aus Australien, Neuseeland, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Der nordamerikanische Markt soll spätestens Ende dieses Jahres erobert werden. Der neuste Auftrag umfasst eine Bestellung von 1500 Schwerlastkraftwagen für die neuseeländische Firma Hiringa Energy. Im Gegenzug baut Hiringa Energy das notwendige Wasserstoffversorgungsnetzwerk in Neuseeland auf. Da die Auslieferung aber bis 2026 erfolgen kann, ist Geduld gefragt bis man bei dem Unternehmen von einer eventuellen Erfolgsgeschichte ausgehen kann.

