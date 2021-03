DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. März

=== *** 06:55 DE/Hellofresh SE, Jahresergebnis, Berlin *** 06:55 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Frankfurt 07:30 DE/Sixt SE, Jahresergebnis, Pullach 07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 9 Monate, Dornbirn *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar saisonbereinigt real PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: -9,1% gg Vm 09:00 DE/Bundeswirtschaftsministerium und Verband der Automobilindustrie (VDA), Veranstaltung (virtuell) zum Thema: "Durch Kooperation an die Spitze. Die Automobilbranche gestaltet den digitalen Wandel" 09:30 EU/EuGH, Urteil zur Besetzung freier Richterstellen am polnischen Obersten Gericht, Luxemburg *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: unverändert gg Vm zuvor: -41.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,0% zuvor: 6,0% 10:00 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, BI-PK (virtuell) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 400 Mio EUR sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 200 Mio EUR *** 12:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil zur Organklage betreffend das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen EU-Kanda (Ceta), Karlsruhe *** 14:40 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei einem Webinar der Universita Commerciale Luigi Bocconi 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) beim Council on Foreign Relations 20:00 US/Fed, Rede (virtuell) von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2021 stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of New York 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - IE/Flutter Entertainment plc, Jahresergebnis, Dublin ===

