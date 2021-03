Lindt & Sprüngli erzielt solides Ergebnis im schwierigen Pandemie-Jahr

Medienmitteilung Geschäftsjahr 2020 | 02.03.2021

Organische Umsatzentwicklung -6,1% auf CHF 4,02 Mrd. (-10,9% in CHF)

Verdopplung des Online-Geschäfts auf ca. 5% des Umsatzes

Operativer Gewinn (EBIT) CHF 420,3 Mio.; EBIT-Marge 10,5%

Reingewinn CHF 320,1 Mio.; Umsatzrendite 8,0%

Operativer Cash Flow CHF 787,6 Mio.

Steigerung der Ausschüttung auf CHF 1100 pro Namenaktie, CHF 110 pro Partizipationsschein

Rückkaufprogramm von Namenaktien und Partizipationsscheinen geplant in Höhe von CHF 750 Mio., ab 1. Juni 2021 bis 31. Dezember 2022

Kilchberg, 2. März 2021 - Lindt & Sprüngli erzieltetrotz grossen globalen Herausforderungen aufgrund der Covid-19-Pandemie im Geschäftsjahr 2020 ein solides Ergebnis, übertraf einmal mehr den Gesamtschokoladenmarkt und gewann Marktanteile in praktisch allen Ländern. Die organische Umsatzentwicklung der Lindt & Sprüngli Gruppe ging um -6,1% zurück, jedoch konnte in wichtigen Märkten ein positives Umsatzwachstum generiert werden. Trotz den negativen Auswirkungen der zweiten Pandemiewelle liegt der Rückgang von Umsatz und Gewinnmarge (EBIT) innerhalb der im Halbjahr 2020 bekanntgegebenen angestrebten Zielgrösse. Bedeutende Fortschritte wurden im Bereich Nachhaltigkeit erzielt, einerseits für den wichtigen Rohstoff Kakaobohnen sowie in den Themen Treibhausgas und Wasser.

Die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG startete stark in das Geschäftsjahr 2020. Bis Anfang März erreichte das Unternehmen eine gute Steigerung von Umsatz und Profit. Die kurz danach verfügten weltweiten und umfassenden Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie beeinträchtigten jedoch wichtige Bereiche des Geschäfts und somit das Gesamtergebnis: Das weltweite eigene Ladennetz litt unter Schliessungen und tieferer Kundenfrequenz. Besonders Ostern, aber auch Weihnachten als wichtige saisonale Geschenkanlässe waren in allen Verkaufskanälen betroffen. Grosse Auswirkungen auf die Verkäufe hatten die Restriktionen auf den Food-Service-Bereich in Nordamerika und die traditionellen Spezialitäten-Geschäfte in Italien. Das Travel-Retail-Business verzeichnete aufgrund des eingeschränkten Flugverkehrs starke Umsatzeinbussen. Erfreulicherweise konnte jedoch das Premium-Schokoladensegment, in dem Lindt & Sprüngli führend ist, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte überdurchschnittlich wachsen. Davon konnte das Unternehmen profitieren und die gesteigerte Nachfrage nach Produkten für den Eigenkonsum zu Hause mit dem breiten, hochwertigen Sortiment gut erfüllen. Dies hatte zur Folge, dass die wichtigsten Marken Excellence und Lindor im Detailhandel wuchsen. Dabei verzeichnete die Tafellinie Excellence sogar eine zweistellige Zunahme. Auf das sich verändernde Einkaufsverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten infolge der Pandemie reagierte Lindt & Sprüngli rasch und innovativ. Dazu gehörten zahlreiche unternehmerische Initiativen wie beispielsweise Heimlieferungen, Pick-up-Services und der Ausbau des E-Commerce. Das Online-Geschäft verdoppelte sich auf rund 5% des Umsatzes. Diese positive Entwicklung soll im Jahr 2021 durch die Lancierung neuer E-Shops in verschiedenen Ländern weiter vorangetrieben werden. Von eigenen Shops über E-Shopping und Corporate Gifting bis hin zu Teleshopping und Abo-Programmen - all diese Kanäle sind Teil einer übergreifenden Omnichannel-Strategie, um nahtlos Konsumentenerlebnisse über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten.

Solides Resultat in Europa

Angesichts des schwierigen Umfelds mit vielen lokalen Lockdowns erzielte Lindt & Sprüngli in EUROPA ein erfreuliches Ergebnis mit lediglich einem leichten organischen Umsatzrückgang von -2,9%. Der Umsatz in den Märkten Deutschland, Grossbritannien und Spanien wuchs sogar, Osteuropa und Skandinavien (Nordic) überdies im zweistelligen Bereich. Gleichzeitig gelang es, wichtige Marktanteile zu gewinnen und die Premium-Marken ideal im Handel zu präsentieren. Der Schweizer Heimmarkt litt jedoch insbesondere unter dem starken Frequenzrückgang an touristischen Top-Destinationen und den zeitweisen Schliessungen der eigenen Läden. Auch die Tochtergesellschaften in Italien und Österreich hatten mit den Rückgängen des Tourismus zu kämpfen. Zudem waren kleine Spezialitätenläden in Italien, die normalerweise ein wichtiger Handelskanal sind, praktisch vollständig geschlossen.

Wichtige Marktanteilsgewinne in Nordamerika

Die Region NORDAMERIKA war stark von der Pandemie betroffen und verzeichnete einen organischen Umsatzrückgang von -6,8%. Dennoch konnte Lindt & Sprüngli wichtige Marktanteile im Tafel-Segment bei Lindt und Ghirardelli sowie bei der zuckerfreien Linie von Russell Stover gewinnen. Der erhöhte Eigenkonsum von Tafeln und der grosse Erfolg des Backwarensegments der Tochtergesellschaft Ghirardelli wirkten den Einbussen entgegen. Die Massnahmen zur Eindämmung des Virus beeinträchtigten vor allem das eigene Ladennetzwerk durch wiederkehrende Schliessungen der Shops sowie das Food-Service-Geschäft aufgrund geschlossener Gastronomiebetriebe. Die Tochtergesellschaft Russell Stover, die insbesondere im Geschenksegment tätig ist, litt grösstenteils unter den Einschränkungen der Pandemie zu Ostern und Weihnachten. Allerdings ermöglichten Effizienzsteigerungen in der Lieferkette die Profitabilität der Region zu verbessern sowie in die Werbung der Marken zu investieren, um weiterhin die Position als Nr. 1 im Premiumsegment und Nr. 3 im US-Gesamtschokoladenmarkt zu sichern.

Umsatzwachstum in den Aufbaumärkten China und Japan

Das Segment REST DER WELT verzeichnete hauptsächlich wegen des starken Rückgangs im Travel-Retail-Geschäft und der vielen temporären Ladenschliessungen aufgrund der Lockdowns ein Minus von -16,1%. Positiv hervorzuheben ist das gute Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinne in den wichtigen Aufbaumärkten China und Japan. Obwohl das Duty-Free-Geschäft mit einem zweistelligen Umsatzwachstum ins Geschäftsjahr 2020 startete, führten die ganzjährigen Reisebeschränkungen zu hohen Umsatzeinbussen.

Geschäftsergebnis

Insgesamt erreichte das Unternehmen per Jahresende 2020 einen Gruppenumsatz von CHF 4,02 Milliarden, was einem organischen Rückgang von -6,1% entspricht. Der Schweizer Franken verzeichnete im vergangenen Jahr gegenüber allen wichtigen Währungen erneut eine substanzielle Aufwertung. Der resultierende negative Währungseffekt auf das konsolidierte Ergebnis führte zu einem Umsatzrückgang von -10,9% in der Heimwährung. Lindt & Sprüngli verzeichnete ein operatives Ergebnis (EBIT) von CHF 420,3 Mio. (-29,1% gegenüber Vorjahr). Dies bedeutet eine operative Gewinnmarge von 10,5% (Vorjahr: 13,2%). Der Reingewinn belief sich auf CHF 320,1 Mio. (-37,5% gegenüber Vorjahr), womit eine Umsatzrendite von 8,0% erreicht wurde. Der operative Cash Flow liegt bei CHF 787,6 Mio. (Vorjahr: CHF 830,9 Mio.). Die Bilanz ist mit einer hohen Eigenkapitalquote von 57,2% weiterhin sehr solide.

Wichtiges Etappenziel erreicht: 100% rückvervolgbare und extern verifizierte Kakaobohnen

In der Kakaobohnen-Lieferkette übernimmt Lindt & Sprüngli schon lange Verantwortung. So erreichte das Premium-Schokoladenunternehmen im Jahr 2020 ein wichtiges Etappenziel: Die Kakaobohnen in den Schokoladen von Lindt & Sprüngli sind zu 100% rückverfolgbar und durch eine Drittpartei extern verifiziert. Dies ist ein wichtiger Schritt für die nachhaltige Produktion der Schokoladenprodukte und zugleich konnte so die Basis für künftige Erfolge gelegt werden. Auch in den Themen Wasserverbrauch und CO 2 -Reduktion hat Lindt & Sprüngli 2020 wichtige Etappenziele erreicht: So konnte einerseits die Reduktion von 10% Treibhausgasemissionen pro produzierter Tonne im Produktionsprozess gegenüber 2015 erzielt werden. Andererseits gelang es, eine 10%-ige Reduktion des kommunalen Wasserverbrauchs pro produzierter Tonne im Produktionsprozess gegenüber 2015 zu realisieren. Neue Ziele in diesen Bereichen werden zurzeit erarbeitet und im Frühjahr 2021 kommuniziert.

Ausblick

Lindt & Sprüngli ist überzeugt, den aktuellen Wirtschaftsabschwung zu meistern und gestärkt aus dieser globalen Krise hervorgehen zu können. Dank der soliden Basis mit einem starken Geschäftsmodell, stabiler Finanzen und hoher Liquidität, Effizienzsteigerungen in verschiedenen Bereichen und des grossen Mitarbeiterengagements ist Lindt & Sprüngli bestens für die Zukunft aufgestellt. Mit weiterhin hohen Werbeinvestitionen, Produktneuheiten und anhaltender Kundenorientierung ist die Basis für weitere Marktanteilsgewinne gelegt. Das Unternehmen ist zudem überzeugt, dass sich das positive Wachstum der Schokoladenmärkte und insbesondere des Premium-Segments auch in Zukunft fortsetzen wird.

Für das Jahr 2021 erwartet Lindt & Sprüngli ein organisches Umsatzwachstum von 6-8% und bestätigt für die Folgejahre die unveränderte mittel-/langfristige Zielsetzung eines organischen Umsatzwachstums von 5-7% p.a. Für das Jahr 2021 erwartet Lindt & Sprüngli eine gesteigerte operative Marge auf 13-14% und strebt an, ab 2022 auf ein Level von 15% zurückzukehren. Für die Folgejahre bestätigt das Unternehmen die mittel-/langfristige Zielsetzung einer kontinuierlichen Verbesserung der operativen Marge von 20-40 Basispunkten p.a. Bei diesen Schätzungen geht Lindt & Sprüngli davon aus, dass sich die globale Pandemiesituation kontinuierlich verbessern wird.

Rückkaufprogramm für Namenaktien und Partizipationsscheine

Aufgrund der hohen Liquidität, der soliden Bilanz und des kontinuierlich hohen Cash Flows hat der Verwaltungsrat der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG beschlossen, ein Rückkaufprogramm für Lindt & Sprüngli Namenaktien und Partizipationsscheine im Umfang von CHF 750 Mio. zu starten. Der Beginn des Rückkaufs ist geplant ab 1. Juni 2021 - nach Einwilligung der zuständigen Behörden - und soll bis längstens 31. Dezember 2022 dauern. Für den Rückkauf wird für Namenaktien und Partizipationsscheine je eine separate Handelslinie an der SIX Swiss Exchange AG eröffnet.

Generalversammlung

Das grosse Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre schätzt Lindt & Sprüngli in diesen aussergewöhnlichen Zeiten besonders. Gestützt auf die Cash Flow Entwicklung setzt Lindt & Sprüngli die attraktive Ausschüttungspolitik entsprechend fort. Der Verwaltungsrat beantragt somit an der 123. Ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2021 eine Ausschüttung von CHF 1100.- pro Namenaktie und CHF 110.- pro Partizipationsschein.

Über Lindt & Sprüngli

Seit über 175 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 11 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 28 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in rund 500 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über 13'500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2020 einen Umsatz von CHF 4,02 Mrd.

