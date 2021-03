Der amerikanische Dienstleister Core-Mark Holding Company Inc. (ISIN: US2186811046, NASDAQ: CORE) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 13 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 26. März 2021 (Record date: 15. März 2021). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 0,52 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 36,08 US-Dollar (Stand: 1. März ...

