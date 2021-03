DJ MÄRKTE ASIEN/Scharfer Richtungswechsel nach freundlichem Start

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Teils scharfe Richtungswechsel zeigen die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Nach einem Start in positivem Terrain - gestützt von guten US-Vorgaben - liegen die Indizes im späten Handelsverlauf im Minus. Eine Ausnahme bildet Seoul. Der Kospi liegt zwar noch rund 0,7 Prozent im Plus, hatte aber im Tageshoch aber auch schon einen Aufschlag von deutlich über 2 Prozent gezeigt. Dass sich die südkoreanische Börse besser schlägt ist Nachholbedarf geschuldet, denn dort wurde am Montag, als es an den Nachbarplätzen deutlich nach oben ging, nicht gehandelt. Teilnehmer verweisen aber auch auf hausgemachte Stützungsfaktoren wie solide Handelsbilanzdaten im Februar mit dem vierten Exportwachstum in Folge und ein im späteren Tagesverlauf erwartetes Pandemie-Erholungspaket der Regierung.

In Tokio gibt der Nikkei-Index um 0,7 Prozent nach auf 29.447 Punkte, an den chinesischen Börsen fallen die Verluste in ähnlicher Größenordnung aus. Dort sorgt für Verstimmung, dass der Regulierer des Bankensektors eine Reihe von Risiken betont hat, wie den starken Zufluss von Kapital aus dem Ausland und eine Blase im Immobiliensektor. In der Konsequenz könne das die chinesische Notenbank zu einer restriktiveren Geldpolitik veranlassen, so Beobachter.

Die australische Börse schloss ebenfalls im Minus (-0,4%), nachdem es dort phasenweise um 1 Prozent nach oben gegangen war. Dass die Notenbank des Landes die Zinsen unverändert ließ, sorgte für keinen Impuls, weil dies auch so erwartet wurde. Entsprechend tat sich auch beim Austral-Dollar wenig.

Unter den Einzelwerten geht es in Tokio für Mercari um 3,8 Prozent nach oben. Die E-Commerce-Seite will sich mit den Seiten Taobao und Xianyu zusammentun, die beide vom Online-Riesen Alibaba (-1,8%) geführt werden.

Am Ölmarkt geben die Preise um gut 1 Prozent nach. Dort seien die Augen bereits gespannt auf das Treffen der Gruppe Opec+ am Donnerstag gerichtet, heißt es. Die Spekulationen gehen dahin, dass die Ölförderer das Ölangebot erhöhen könnten, nachdem sich die Ölpreise in den vergangenen Wochen deutlich berappelt haben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.762,30 -0,40% +2,66% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.397,86 -0,90% +8,09% 07:00 Kospi (Seoul) 3.035,99 +0,76% +5,66% 07:00 Schanghai-Comp. 3.501,01 -1,42% +0,80% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.103,32 -1,19% +6,65% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.981,24 +0,28% +3,70% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.573,38 +0,40% -3,69% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:54 % YTD EUR/USD 1,2021 -0,3% 1,2051 1,2083 -1,6% EUR/JPY 128,42 -0,2% 128,66 128,79 +1,8% EUR/GBP 0,8663 +0,1% 0,8653 0,8650 -3,0% GBP/USD 1,3876 -0,4% 1,3927 1,3968 +1,5% USD/JPY 106,84 +0,1% 106,78 106,58 +3,5% USD/KRW 1124,74 +0,9% 1114,21 1119,20 +3,6% USD/CNY 6,4733 +0,1% 6,4660 6,4627 -0,8% USD/CNH 6,4821 +0,2% 6,4676 6,4665 -0,3% USD/HKD 7,7585 +0,0% 7,7567 7,7578 +0,1% AUD/USD 0,7756 -0,2% 0,7770 0,7758 +0,7% NZD/USD 0,7248 -0,3% 0,7268 0,7278 +0,9% Bitcoin BTC/USD 49.017,50 -0,3% 49.178,25 46.153,00 +68,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,69 60,64 -1,6% -0,95 +22,6% Brent/ICE 62,76 63,69 -1,5% -0,93 +21,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.714,83 1.724,84 -0,6% -10,02 -9,6% Silber (Spot) 26,12 26,60 -1,8% -0,48 -1,0% Platin (Spot) 1.176,05 1.189,65 -1,1% -13,60 +9,9% Kupfer-Future 4,08 4,12 -0,9% -0,04 +16,0% ===

