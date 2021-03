Wien (ots/PRNewswire) - GACon 2021 (https://www.analytics-conference.net/) - Die Google Analytics Conference ist die größte Veranstaltung in der D-A-CH Region, die sich neben Analytics auch allen weiteren Modulen der Google Marketing Platform und Google Cloud Platform widmet. Die 10. Google Analytics Conference findet von 8. bis 23. April 2021 online statt. Die Online-Konferenz wird präsentiert von Google unde-dialog, der international tätigen Spezialagentur für Data Driven Advertising.Datengetriebenes Marketing dient nicht länger nur der Optimierung des Traffics und der Kundenbindung, sondern ist essentiell geworden in einem überfüllten Onlinemarkt und für den Bedarf nach Touchless Customer Journeys. Dabei müssen stetige Weiterentwicklungen der Google Marketing Plattform und Aktualisierungen im Consent Management beachtet und Machine Learning-Anwendungen eingebunden werden, um Ziele zu erreichen.Die GACon 2021 richtet sich an Marketer, Online-Marketing Experten, E-Commerce Manager, (Digitale) Analysten, Strategen und Data Scientists in Unternehmen und Agenturen. Innerhalb der Bootcamps, Conference Week und den Tool Trainings wird Anwendern eine Plattform zum Wissensaufbau sowie Entscheidern einen Überblick über die Digitalen Trends für ein erfolgreiches Business geboten.- Bootcamps 8. bis 9. April 2021- Conference Week 12. bis 16. April 2021- Tool Trainings 19. bis 23. April 2021Themenschwerpunkte der GACon 2021Die diesjährige GACon widmet sich dem Status von Google Analytics 4 für Business Insights und Strategien für datengetriebenes Marketing. Die nächste Generation von Google Analytics ermöglicht unter Anderem die gemeinsame Abbildung von Web- und App-Daten, sowie das cookie-less Tracking.Themenschwerpunkte aktueller Business Needs sind The Future of Retail für 360° Search, Social & Shopping-Kampagnen, Personalisierung, Customer Journey-Optimierung und Data Science-Anwendungen im E-Commerce Bereich, sowie Marketing & Brand zur Unterstützung einer erweiterten Mediaplanung für das Online-Geschäft.Cookies gehen. Was kommt danach? Die GACon stellt die Strategie für die Post-Cookie-Ära vor. Einen ersten Einblick geben die Experten von e-dialog hier (https://www.e-dialog.at/wissen/die-post-cookie-aera-faq/). Auf der Konferenz erfahren Marketer, wie Sie sich bestmöglich auf das Post-Cookie-Zeitalter vorbereiten und welche Schritte bereits jetzt notwendig sind.Neben diesen Themen-Highlights gibt es Praxis-Trainings zu allen Tools der Google Marketing Platform - für Einsteiger und erfahrene Anwender - von absoluten Profis aus den Bereichen Web Analytics, Data-driven Marketing, Tag Management und Consent Management.Die GACon findet zum ersten Mal als Online-Event statt und ist mit Ticketpreisen ab 99EUR zugänglich. Mit einem Social Media-Post zum Event können Advertiser und Publisher kostenfrei an der Conference Week teilnehmen.Mehr unter https://www.analytics-conference.netGACon2021GAConPressekontakt:Sophie Kubecgacon@e-dialog.at+43-1-309 09 09-33Melanie MartenThe Coupmelanie@thecoup.de+49 1707308126Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1447096/e_dialog_GmbH_GACon_2021.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1447098/Google_Analytics_Conference_Logo.jpgOriginal-Content von: e-dialog GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106130/4851855