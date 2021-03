DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Clean Power Capital Corp.: PowerTap schließt Partnerschaft mit Carbonomics zur Maximierung der Emissionszertifikatmöglichkeiten



02.03.2021 / 07:45

PowerTap schließt Partnerschaft mit Carbonomics zur Maximierung der Emissionszertifikatmöglichkeiten



VANCOUVER, British Columbia und Newport Beach, Kalifornien, 2. März 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE") . Das Unternehmen gibt bekannt, dass PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap"), ein Beteiligungsunternehmen der Clean Power, eine Partnerschaft mit Carbonomics (http://www.carbonomicsonline.com/) eingegangen ist, einem führenden Unternehmen, das Clean-Tech-Unternehmen bei der Maximierung des Potenzials der Emissionsminderungszertifikate auf dem US-amerikanischen und internationalen Markt unterstützt. Carbonomics wird PowerTap dabei unterstützen, die Zertifizierung ihrer Wasserstofftankstellen an den Tankstellenstandorten nach dem Low Carbon Fuel Standard (LCFS) in Kalifornien sicherzustellen und andere Umwelthandelsmärkte wie den US-amerikanischen Renewable Fuel Standard (RFS) und freiwilligen CO 2 -Ausgleichsmarkt zu erkunden. Insbesondere wird Carbonomics die Bemühungen der PowerTap bei der Steuerung der Zertifizierung und Verifizierung der Projektaktivitäten lenken, um sicherzustellen, dass die Angaben des Unternehmens unabhängig validiert werden und alle regulatorischen Anforderungen erfüllen, insbesondere in Kalifornien, das beim Aufbau und der Aufrechterhaltung eines robusten Marktes für Emissionszertifikate weltweit führend ist. Carbonomics hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung des Weges oder der Methode zur effektiven Quantifizierung der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und der Registrierung von Krediten sowie beim Umgang mit dem Prozess zur Monetarisierung der resultierenden Emissionszertifikate. Im Rahmen der Vereinbarung wird Carbonics auf Erfolgsbasis bezahlt. "Wir freuen uns, mit PowerTap zusammenzuarbeiten, um das Henne-Ei-Problem bei der Wasserstofftbetankungsinfrastruktur zu lösen und gleichzeitig den Markt für Wasserstofffahrzeuge aufzubauen, während wir den Wasserstoff-Highway weiterverfolgen. Wir können dies durch die erstklassigen Emissionszertifikate in Kalifornien und anderswo erreichen", sagte Seth Baruch, President der Carbonomics. "Emissionszertifikate sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie jedes Unternehmens für saubere Energie. Wir freuen uns, mit Carbonomics zusammenzuarbeiten, um deren Fachwissen und Erfahrung zur Maximierung der Einnahmen aus Emissionszertifikaten zu nutzen. Führende Unternehmen für saubere Energie wie Tesla (1) haben Einnahmen aus Emissionsreduktionszertifikaten verwendet, um ihr Wachstum und ihren Cashflow zu beschleunigen", sagte Raghu Kilambi, CEO der PowerTap. 1)https://www.theverge.com/2020/10/21/21525006/tesla-q3-2020-earnings-profit-revenue-elon-musk Über PowerTap



Das Unternehmen investierte am 27. Oktober 2020 in PowerTap (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich bereits in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter:

https://www.powertapfuels.com. Über Clean Power Capital Corp. Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com. Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/ Kontakt bei PowerTap Raghu Kilambi raghu@hydrogenfueling.co PR Kontakt Vito Palmeri AMW PR Mobil: 347 471 4488 Büro: 212 542 3146 vito@amwpr.com Kontakt bei Clean Power Joel Dumaresq info@cleanpower.capital

