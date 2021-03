München (ots) -- Frauen versichern auch häufig Znen und Nova Motors, Männer Simson und Yamaha- Service für Kund*innen: einfacher Wiederabschluss im Folgejahr und kostenlose BeratungMünchen (ots) - Roller gehören zu den beliebtesten Kleinkrafträdern. Auch bei den Marken gibt es klare Präferenzen - rund jeder fünfte über CHECK24 versicherte Roller ist ein Modell von Piaggio (20,6 Prozent).Mit deutlichem Abstand auf Platz zwei landet der französische Hersteller Peugeot (9,8 Prozent), Platz drei geht an Vespa (7,0 Prozent) und damit wieder nach Italien an eine Konzerntochter von Piaggio.1)Frauen versichern häufig Znen und Nova Motors, Männer Simson und YamahaInnerhalb der Top Ten der am häufigsten versicherten Rollermarken zeigen Frauen und Männer unterschiedliche Vorlieben. Bei den Halterinnen landen Znen auf dem fünften und Nova Motors auf dem sechsten Platz - beide Marken erreichen bei den Männern nicht die Top Ten. Halter versichern dagegen häufiger Roller von Simson (Platz vier) oder Yamaha (Platz acht).Keeway vor allem bei jüngeren Fahrer*innen beliebt, Honda bei älterenRoller der Marke Keeway sind bei Fahrer*innen unter 30 Jahren am beliebtesten. Mit zunehmendem Alter wird die Marke immer seltener versichert. Umgekehrt verhält es sich mit Honda - die Altersgruppe ab 55 entscheidet sich am häufigsten für diesen Hersteller.Im Osten Deutschlands führt Simson das Ranking der beliebtesten Rollermarken an. 18,4 Prozent der versicherten Roller sind Modelle des ehemaligen DDR-Unternehmens. Auf Piaggio entfallen nur 11,8 Prozent der Versicherungsabschlüsse - deutlich weniger als in den westlichen Bundesländern (22,2 Prozent).Hier geht es zur detaillierten Übersicht über die beliebtesten Marken nach Geschlecht, Alter und Wohnort der Halter*innen. (https://www.check24.de/mopedversicherung/die-beliebtesten-rollermarken/)Mopedversicherung: einfacher Wiederabschluss im FolgejahrFür alle motorisierten Kleinkrafträder schließen Verbraucher*innen immer eine sogenannte Mopedversicherung mit dem Erwerb eines Versicherungskennzeichens ab. Dabei handelt es sich mindestens um eine Haftpflichtversicherung, ohne die das Fahrzeug nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden darf."Eine Teilkaskoversicherung ist aber in jedem Fall ratsam, da Mopeds und Kleinkrafträder im Vergleich zu anderen Fahrzeugen häufiger gestohlen werden", sagt Sven Bastian, Geschäftsführer Vergleichsportal für Versicherungen bei CHECK24.Eine Mopedversicherung endet immer automatisch am letzten Februartag eines Kalenderjahres. Bei Abschluss der Versicherung über das CHECK24-Kundenkonto ist ein Wiederabschluss für das folgende Vertragsjahr mit nur wenigen Klicks möglich.CHECK24-Versicherungsexpert*innen beraten bei allen Fragen zur MopedversicherungBei allen Fragen rund um die Mopedversicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon und E-Mail. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz optimieren und gleichzeitig sparen.1)Datenbasis: alle in den vergangenen zwei Jahren über CHECK24 abgeschlossenen Versicherungen für Roller. Vespa und Aprilia sowie weitere Marken werden ebenfalls vom Unternehmen Piaggio produziert. Für diese Detailauswertung wurden die Marken jedoch separat betrachtet.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. 