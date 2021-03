Diegem / Hückeswagen (ots) - Derzeit feiert WHIMZEES mit einer großen Social Media-Kampagne den "Monat der Zahngesundheit bei Haustieren" ("Pet Dental Health Month"), um die Bedeutung der Mundhygiene für die allgemeine Gesundheit, das Glück und das Wohlbefinden eines Hundes hervorzuheben. Um Hundehalter*innen auf ihrem Weg zu perfekten Hundezähnen zu begleiten, macht WHIMZEES Zahnpflege so einfach, wie wenn man bis drei zählt.Hunde haben mit 42 Zähnen deutlich mehr als Katzen (30) und Menschen (32). Auch wenn eine regelmäßige Zahnpflege wichtig ist, so putzen laut Angaben der American Pet Products Association nur 2 Prozent der Hundehalter*innen tatsächlich die Zähne ihres Hundes. Dies führt dazu, dass 80 % der Hunde schon an ihrem dritten Geburtstag eine Zahnerkrankung haben.WHIMZEES Snacks machen die tägliche Zahnpflege so einfach, als würde man bis drei zählen.1. Schritt: Die tägliche RoutineEine tägliche, präventive Zahnpflegeroutine kann die Behandlung von Zahnerkrankungen stark reduzieren oder sogar überflüssig machen. Zahnstein kann sich schon in weniger als 24 Stunden aufbauen. Umso wichtiger ist es, die Zahngesundheit des Hundes mit einem täglichen Zahnpflegesnack zu unterstützen.Dank ihrer zu 100 % natürlichen Zutaten sind WHIMZEES perfekt für den täglichen Gebrauch geeignet: Sie sind vegetarisch, hypoallergen sowie fett- und kalorienarm.2. Schritt: Leistungsstarker ZahnpflegesnackEs wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass WHIMZEES dabei helfen, Zahnstein und Zahnbelag zu reduzieren, den Atem frischer zu machen und die Gesundheit des Zahnfleisches zu fördern. Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass WHIMZEES zweimal mehr Zahnstein reduzieren als Produkte führender Mitbewerber.Übrigens: Das Gütesiegel des in den USA ansässigen "Veterinary Oral Health Council" zeigt, dass der Wirkungsgrad der Zahnpflegesnacks durch Studien belegt wurde. Die WHIMZEES-Zahnbürste hat dieses Gütesiegel sowohl für die Bekämpfung von Zahnstein als auch von Zahnbelag bekommen.3. Schritt: Lang anhaltender KauspaßDank ihrem hohen Ballaststoffgehalt haben WHIMZEES-Zahnpflegesnacks eine festere Textur. Diese festere Textur fördert eine längere Kauzeit. Diese hilft dabei die Zähne zu reinigen und zu polieren.Wichtig ist schließlich noch die Auswahl der richtigen Snackgröße. Insbesondere, damit der Snack nicht verschluckt werden kann. WHIMZEES-Zahnpflegesnacks sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, von XS bis zu XL. Damit jeder Hund während des Monats der Zahngesundheit und für den Rest seines Lebens die Zähne spielend leicht pflegen kann.Pressekontakt:takefive-media GmbHStephan SchlüterTel: 02192 - 79195-775E-Mail: stephan.schlüter@takefive-media.deOriginal-Content von: Whimzees, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153564/4851906