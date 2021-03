19 % Umsatzwachstum und eine Ergebnisausweitung um 75 % im Pandemiejahr sind erstklassig. Die prognostizierte Rendite vor Steuern in Höhe von 7,0 % konnte somit nochmals übertroffen werden. Trotz Geschäftsschließungen und Ausgangssperren in den ersten zwei Monaten des neuen Jahres spricht das Management von einer sehr positiven Umsatzentwicklung, was auf starke Onlineverkäufe hindeutet. EINHELL gilt als Technologieführer bei akkubetriebenen Werkzeugen mit seiner Power-X-Linie. 2021 steht die Expansion auf dem US-Markt an. Wir rechnen seitens der Analysten nun mit einer Anhebung der Gewinntaxen. KGV für das nächste Geschäftsjahr um die 11. Fazit: Hohes Wachstum zur Discountbewertung und Ziele um 160 € sind drin.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



