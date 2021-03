Die Aktien von Infineon werden in den EURO STOXX 50 aufgenommen und ersetzen dort die Titel von Nokia.Dies teilte der Index-Betreiber STOXX mit. Damit steigen die Aktien des deutschen Halbleiterunternehmens Infineon in den wichtigsten Blue-Chip-Index der Eurozone auf. De Änderung finde im Zuge eines Fast-Entry statt, hieß es weiter. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. März in Kraft. ...

