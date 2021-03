DGAP-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Kapitalerhöhung der 123fahrschule SE vollständig zum Platzierungspreis von EUR 10,00 je neuer Aktie platziert

Ausgabe von 500.000 neuen Aktien sichert einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 5 Mio. für weiteres Wachstum der 123fahrschule Gruppe Köln/Frankfurt am Main, 2. März 2020.



Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) teilt mit, dass der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Volumen der am 26. Oktober 2020 von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre festgelegt hat. Das Grundkapital der Gesellschaft soll um EUR 500.000,00 auf EUR 1.814.480,00 durch Ausgabe von 500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (die "Neuen Aktien") erhöht werden. Damit wurden alle 500.000 angebotenen Neuen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren zum Platzierungspreis von EUR 10,00 je Neuer Aktie platziert.



Der Bruttoemissionserlös beträgt EUR 5 Mio. Die Erlöse sollen vornehmlich für das weitere Wachstum der 123fahrschule SE durch den Erwerb weiterer Fahrschulen eingesetzt werden.

Die Gesellschaft wird nun umgehend die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister sowie die Einbeziehung der Neuen Aktien in den bestehenden Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einleiten.



Die Kapitalerhöhung wird von der Quirin Privatbank AG begleitet.

