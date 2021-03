Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Geldmengenexpansion hat sich zuletzt fortgesetzt, getragen von der Kreditvergabe an den öffentlichen Sektor (+22,9% VJ), während die Kreditvergabe an den privaten Sektor etwas an Dynamik eingebüßt hat, so die Analysten der Helaba.Dies berge Inflationspotenzial, auch wenn das Wachstum der MFI-Gesamtbilanz zuletzt stagniert habe. Die aktuellen Zahlen dürften wohl nicht nachhaltig von den monetären Rahmenbedingungen beeinflusst sein. Vielmehr würden erhöhte Energiepreise eine dominante Rolle spielen. Die deutsche Inflationsrate sei vor diesem Hintergrund nochmals gestiegen und auch in Italien und Belgien habe es Anstiege gegeben, in Frankreich und Spanien aber nicht. Per saldo werde sich die EZB nicht unter Druck sehen, von ihrem Kurs abzuweichen, zumal die Zielmarke von 2% noch nicht erreicht sei. (02.03.2021/alc/a/a) ...

