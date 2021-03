Gestern kletterte der DAX nach einer kurzen Verschnaufpause in der vergangenen Woche schon wieder über die runde Marke von 14.000 Punkten. Mit einem StayHigh-Optionsschein kann man bereits von seitwärts tendierenden DAX-Kursen profitieren. Mit einem beachtlichen Tagesgewinn von 1,6 Prozent startete der DAX gestern in die aktuelle Woche. Laut Medienberichten wurde der Markt in der vergangenen Woche durch neue Inflationsängste ...

